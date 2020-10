… Comme la Brunelle de ses yeux

Il refait parler de lui. Le député élu dans le district d’Ikongo, Brunelle Razafitsiandraofa, par ses positions tranchées sur le découpage géographique de la région Vatovavy, risque de torpiller, de miner de l’intérieur la cohésion de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale. Avec un carré d’irréductibles composé de quelques notables, des roitelets et des manifestants, il insiste que son fief naturel devrait être inclus dans le giron de Vatovavy et non celui de Fitovinany.

Alors que le président de la République Andry Rajoelina, lors des consultations publiques organisées à Manakara et Mananjary, à ciel ouvert et sous l’air vivifiant des brises marines, snobées par Brunelle Razafitsiandraofa, a fait remarquer que ce traçage des frontières peut créer une sorte de zone tampon entre les deux contrées.

Sa vision a eu l’approbation de la majorité des participants à ces réunions consultatives. Mais les contestataires, évoquant des considérations ethniques et des liens culturels naturels, revendiquent toujours l’appartenance d’Ikongo à la région de Vatovavy. Les médias proches du chef de l’État, désignent Brunelle Razafitsiandraofa comme la principale pierre d’achoppement de l’édifice de la 23e région, promise par Andry Rajoelina lors de son investiture du samedi 19 janvier 2019. Sans qu’il ait donné de précisions détaillées de ce projet, l’assistance a tout de suite déduit qu’il s’agit de la séparation de Vatovavy de Fitovinany.

Dans sa croisade contre la logique présidentielle, le député d’Ikongo est convaincu que les citoyens de sa circonscription électorale n’ont pas besoin des infrastructures publiques pour accepter le couperet venu du pouvoir central. Il a même lâché que « nous aurions ces réalisations avec le prochain régime ». C’est comme s’il a déjà renié sa propre famille politique qu’est l’IRD. D’autant que durant ses visites dans le sud-est, Andry Rajoelina a promis de nombreux projets communautaires « Manara-penitra », pour la population d’Ikongo. Dans ce contexte, il est intéressant de suivre comment la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale va procéder pour gérer le « cas Brunelle ». Une éviction de son poste de vice-président pour le compte de la province de Fianarantsoa ne serait pas à exclure, selon les bruits de coulisses.

Une option difficile à prendre. Car le concerné a été un des fidèles de la lutte anti-HVM. Rhéteur à la langue bien pendue, il a été parmi les « 73 députés pour le changement » les plus assidus au meeting quotidien au Parvis de l’Hôtel de ville à Analakely. Un mouvement qui a sonné le glas du régime HVM. Et au début de cette législature, il a été à l’origine du projet de loi « rectificative » sur le statut des opposants à la Chambre basse du Parlement.

Ce qui devrait ramener à la portion congrue les rôles et fonctions du leader de l’opposition parlementaire. Un « lifting » ayant provoqué la nausée chez Marc Ravalomanana, pressenti à occuper un siège symbolique. Mais cette fâcheuse initiative, à terme, peut faire déborder les débats politiques dans la rue. Avec les habituelles conséquences désastreuses pour le commun des mortels.