Abus de confiance – Un propriétaire d’une agence de voyages écroué

Coup de filet. La police du premier arrondissement (CSP1) a déjoué les ruses d’un propriétaire d’une agence de voyages la semaine passée. Cet individu a été présenté au procureur vendredi 16 octobre et placé sous mandat de dépôt.

Ce prévenu avait cinq grandes Starex, qu’il utilisait dans son agence. Il les a vendues en décembre 2019, à 50 millions ariary chacune. Une personne en a achetée trois et une autre, deux. Le même mois, il a demandé à ces acquéreurs de lui louer chaque voiture pour 1 500 000 ariary par mois, car il en a besoin.

Ils se sont mis d’accord et les cinq voitures ont été confiées à l’agence. À partir d’ avril, les propriétaires n’ont plus perçu le coût de la location et ont décidé de récupérer leurs Starex. Mais le responsable de l’agence était introuvable.

Le 17 septembre, les victimes ont porté plainte au commissariat d’Analakely pour abus de confiance. La police a bien mené leur enquête la filature et a arrêté le responsable, le jeudi 15 octobre, à Andrefan’Ambohi janahary. Mais il a avoué qu’il a déjà vendu toutes les voitures et ce toujours pour le même prix.