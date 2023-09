VAVATENINA – Quatre écoliers avalent de la soude

Victimes d’intoxication, quatre écoliers étudiant dans un établissement privé à Ampasimbola Vavatenina ont été sauvés in extremis, mercredi. D’après le rapport des gendarmes venus les voir au Centre hospitalier de référence du district (CHRD), ces garçons ont le même âge. Ils ont 3 ans. Ils ont mangé du carbonate de sodium. En fait, les parents de l’un utilisent de la soude pour fabriquer du savon. Ils ont expliqué à la gendarmerie qu’ils ont oublié dans le sac de leur fils le sachet contenant la poudre. Pendant la récréation, l’enfant a ouvert le sachet et avalé la soude. Il en a également donné à ses petits camarades. Peu de temps après, vers 9 heures du matin, l’instituteur(rice) a remarqué qu’ils se sont, tous les quatre, affaiblis, avec un risque de perdre connaissance. Il/elle les a immédiatement emmenés à l’hôpital. Aux dernières nouvelles, les garçonnets sont maintenant hors de danger. Le corps pédagogique et la gendarmerie ont rappelé les parents à la prudence nécessaire pour qu’un événement pareil ne se reproduise plus. Un petit oubli qui a failli coûter la vie à quatre enfants.