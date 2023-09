TRIBUNAL FINANCIER – Le nouveau pésident entre en foction

Audience solennelle d’installation du nouveau président du tribunal financier d’Antananarivo, et du commissaire financier, hier à Anosy. Il s’agit de Solofotiana Randrianantenaina pour le premier, et de Andriamihaja Rajaona pour le second. La cérémonie s’est déroulée en présence de la garde des Sceaux, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa. Les tribunaux financiers jugent en premier ressort les comptes des comptables publics et des comptables de fait des collectivités territoriales décentralisées, et des établissements ou organismes publics y rattachés. Ils procèdent également au contrôle de l’exécution des budgets et à l’examen de leur gestion, au contrôle des comptes et de la gestion des établissements et des entreprises relevant de ces collectivités. Cependant, le manque de moyen est souvent constaté au niveau des tribunaux financiers. À titre d’exemple, à peu près une dizaine de juges assurent les travaux dans la juridiction financière d’Antananarivo, qui jugent les comptes des comptables publics et des comptables de fait de plusieurs collectivités territoriales décentralisées, administrant d’énormes ressources. Par ailleurs, dans la même foulée, le gouvernement américain a offert 48 ordinateurs portables aux tribunaux financiers de Madagascar, avec des logiciels sous licence. Cette technologie renforcera la capacité des tribunaux à améliorer la transparence, la responsabilité et l’efficacité des finances publiques. Le gouvernement américain soutient la formation à la gouvernance, à la lutte contre la corruption, et à la méthodologie d’audit pour 160 fonctionnaires et membres du personnel des tribunaux financiers.