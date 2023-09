SLAM NATIONAL – La 14e édition met en avant les femmes sur scène

Aujourd’hui marque le début de la 14e édition du Festival Slam national, un événement qui rassemble les passionnés de slam dans la Grande île ainsi qu’à l’international. Du 28 au 30 septembre, les slameurs les plus talentueux de Madagascar se réunissent pour partager leur art et leur passion avec le monde. Dix villes de Madagascar, dont deux représentants chacune, ont soigneusement sélectionné les slameurs qui auront l’honneur de les représenter lors de cet événement exceptionnel. Parmi ces villes figurent Antanana­rivo, Antsirabe, Mahajanga, Toamasina, Antsiranana, Sambava, Antalaha, Tolagnaro, Toliara et Fianarantsoa. Il convient de noter que la première participation d’Antalaha à ce festival coïncide également avec la première présence de femmes venant de cette ville. « La première participation d’Antalaha témoigne que le mouvement gagne de l’ampleur et recouvre petit à petit tout le territoire malgache. Les ateliers et tournois entièrement féminins que nous avons mis en place visent à augmenter la participation des femmes au tournoi, en accord avec les objectifs de l’ODD», souligne Misstik Rajoelison, l’organisateur de l’événement qui est le Madagaslam.

Échanges et compétitions

Pas moins de vingt poètes talentueux vont s’affronter pour décrocher le titre convoité de champion de Madagascar et représenter le pays à la Coupe du monde de Slam 2024, qui se tiendra à Paris. L’événement promet d’être riche en échanges et en compétitions, avec des temps forts tels qu’une conférence de partage avec le fondateur du mouvement Slam-poésie, Marc Smith, un poète américain de renom, ainsi qu’avec Nicolas Séguy, un auteur-compositeur français. Des ateliers et des performances artistiques sont également au programme. Le vendredi 28 septembre, Nicolas Séguy donnera un concert piano-voix aux côtés de Hichim, le champion de la dernière édition, promettant une soirée musicale mémorable pour les participants et le public. Demain, tous les participants au concours seront présentés à la télévision, mettant ainsi en lumière l’art du slam et les talents exceptionnels qui le portent. Le premier tour du tournoi national se déroulera le 26 septembre au CGM Analakely.