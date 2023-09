RUGBY – XXL ENERGY TOP 20 – Des demi-finales taillées pour COSFA-FTM

Le Club Omnisports des Forces Armées, Cosfa, la Jeunesse Espoir de Manjaka­ray, FTM, l’Union Sportive de la Commune Urbaine d’Antananarivo, USCAR et le 3FB de la Santé, sont les quatre équipes restantes qui disputeront les demi-finales du championnat de Madagascar de rugby à XV le dimanche 1er octobre prochain au stade Makis d’Andohatapenaka. Les militaires du COSFA, champions de Madagascar en titre et détenteurs de trois titres successifs ces trois dernières années, affronteront les rugbymen du 3FB du ministère de la Santé, dans un match très attendu et très tendu pour les deux équipes. Le COSFA part largement favori de ce match des demi-finales du championnat de Madagascar de rugby à XV, car depuis le début du championnat, les militaires n’ont connu aucune défaite. Totalisant 20 points durant les phases de poule avec quatre victoires successives, les matchs des huitièmes et quarts de finale ont été une simple formalité. Le COSFA a écarté sur sa route 3FAI Ambalavao Isotry en quarts, sur le score de 66-19, pour atteindre le dernier carré.

Une grande surprise

De son côté, les rugbymen du 3FB ont montré de beaux jeux durant ce cham-pionnat 2023. Ils ont totalisé 3 victoires contre une défaite en phase de poule. En quarts de finale, les joueurs du ministère de la Santé ont battu TAM Anosibe sur le score de 30-21. La rencontre des demi-finales du 1er octobre entre les deux équipes est très attendue car les militaires du COSFA sont les adversaires à battre pour espérer soulever le trophée. L’équipe qui arrivera à les battre aura une forte chance de gagner le titre cette année. Dans l’autre match des demi-finales, le FT Manja­karay se mesurrea contre l’USCAR. En quarts de finale, les joueurs de Manjakaray ont dominé facilement les rugbymen de l’US Ankadi­fotsy sur le score de 52-8 tandis que l’USCAR a surclassé TFA sur le score de 33-29. Totalisant trois victoires avec une défaite cette année, les rugbymen de la commune urbaine d’Antanana­rivo comptent créer la surprise pour chercher le ticket de la finale le 1er octobre prochain. Par rapport à leurs deux adversaires respectifs, les pronostiqueurs et parieurs prédisent une confrontation COSFA-FTM pour la grande finale du championnat de Madagascar de rugby à XV. « Tout le monde pense que les militaires et les joueurs de Dakar (FT Manjakaray) iront en finale. Moi, en tant que fervent supporteur de la Commune urbaine et connaissant très bien le jeu de nos joueurs, j’ose affirmer que des grandes surprises auront lieu le dimanche premier octobre et beaucoup de gens seront déçus », confie Heriniaina Rasaminandrianina, supporter de l’USCAR.