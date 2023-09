ROUTE NATIONALE 4 – Coupure de circulation entre Amboromalandy et Mangapaika

Sur une portion de la route nationale 4, plus précisément au PK 498+400 et au PK 505+200, des travaux sont réalisés sur deux ponts, depuis le samedi 16 septembre. Le tronçon de route concerné se situe entre Amboromalandy à Ankazomborona, dans le district de Marovoay, et Mangapaika, dans le district de Mahajanga II. Ces travaux dureront trente jours, soit jusqu’au 16 octobre, selon un communiqué du ministère des Travaux publics. Les deux ponts sont en état de dégradation avancée ces derniers temps. Les entretiens sont ainsi nécessaires face aux passages incessants des poids lourds et camions. Les actes de vandalisme tels que les vols de barres de fer et de tuyaux métalliques sur ces passerelles, ne sont pas non plus à minimiser, car ils sont la première des causes de ces destructions. La circulation des véhicules sera coupée les lundis, jeudis, vendredis et dimanches après-midi, de 13 heures à 18 heures. Les mardis et mercredis, la route est donc ouverte au trafic des véhicules. Cette nouvelle disposition perturbera cet axe très emprunté par les usagers de la Nationale 4, dont les taxis-brousse de la coopérative régionale allant vers Marovoay et Ambato-Boeny jusqu’à la RN6, qui mène vers Antsohihy et Ambanja. Cela touche notamment les véhicules qui partent en début d’après-midi. En revanche, le voyage dans la matinée ne cause pas un dérangement important. « Les taxis-brousse, au départ de Mahajanga vers la capitale, doivent retarder leur heure de départ, vers 15h30 ou 16 heures au lieu de 14h30, pour pouvoir atteindre l’ouverture de la route à 18 heures », conseille le chef de la gare routière d’Aranta, Eric Raharijaona.