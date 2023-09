Réunion à huit clos

Prévue le 15 septembre dernier à l’hôtel Colbert Antaninarenina, la rencontre entre la Haute Cour consti­tutionnelle (HCC) et les candidats à l’élection présidentielle s’est finalement tenue hier aux bureaux de la HCC. Deux des treize candidats n’ont pas assisté à cette réunion dont Siteny Randrianasoloniaiko et Raderanirina Sendrison Daniela. Le président sortant Andry Rajoelina était de son côté représenté par le sénateur Tsiebo Mahaleo. La rencontre s’est tenue à huis clos et aucune informa­tion n’a fuité. Néanmoins, il est évident que le proces­sus électoral et l’interpré­tation des récentes décisions de la Haute Cour étaient au cœur des discussions.