MALADIE EN MILIEU SCOLAIRE – Des écoles exigent le port de masque

Retour des restrictions sanitaires dans quelques établissements scolaires. Des écoles publiques et privées ont demandé aux élèves de porter un masque à l’école et dans les salles de classe, depuis cette semaine. « Une forte grippe circule dans notre établissement. La plupart des enseignants sont en repos maladie. Et de nombreux élèves s’absentent, également, pour cause de maladie », nous confie le responsable d’un établissement scolaire, hier. Une femme témoigne que ces deux enfants, l’un élève d’un collège d’enseignement général et l’autre, élève d’un lycée public, sont tous deux malades, en ce moment. « Ils ont attrapé la maladie à l’école, car à la maison, personne n’est malade », s’inquiète-t-elle. Cette maladie se présente par des maux de tête, de l’angine, des toux sèches, de la fièvre, de la fatigue, des courbatures. « Les symptômes sont un peu ceux de la Covid-19. Le médecin m’a prescrit des injections d’antibiotiques, pendant trois jours », témoigne une enseignante en repos maladie. Mais elle ne sait pas si c’est la grippe ou si c’est la Covid-19 qui l’attaque. « Il n’y a pas eu de test dans le centre de santé où je suis allée », indique-t-elle. Des médecins affirment une hausse des cas de grippe. Mais ils ne sont pas en mesure de déclarer la maladie, faute de test de dépistage. Il n’y a pas eu d’instruction du ministère de l’Education nationale, sur le retour des restrictions sanitaires, comme le port de masque, à l’école, jusqu’ à hier.