MALADIE D’ALZHEIMER – Les adultes appelés à subir des tests de mémoire fréquents

La prévention de la maladie d’Alzheimer nécessite la pratique de beaucoup d’activités. Des tests annuels de mémoire sont recommandés pour les jeunes et les adultes.

L’Alzheimer peut affecter tout le monde. C’est dans ce sens que tous, surtout les personnes adultes à l’approche de la vieillesse, sont appelés à subir des tests de mémoire fréquents. À l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, un test de mémoire dédié au public était organisé, hier, auprès de Madagascar Alzheimer Masoandro Mody, à Fenomanana Mahazoarivo. Ce test permet d’évaluer l’état de la santé mentale. Tout le monde devrait faire ce test le plus souvent possible pour prévenir cette maladie dégénérative. « Les personnes adultes devraient tester leur mémoire une fois par an. Alors que ceux qui se soupçonnent d’être atteints de la maladie peuvent le faire une fois tous les cinq à six ans », explique le Docteur Raharison, un spécialiste en psychiatrie et neurologie. Il recommande donc ce test pour prévenir en avance la maladie d’Alzheimer. Le test de mémoire auprès de ce centre a été organisé dans le but de faire connaître la maladie d’Alzheimer au grand public et de faire prendre conscience à celui-ci de l’existence de cette maladie. Le test a attiré bon nombre de jeunes, d’adultes et aussi de personnes âgées. On pouvait y apercevoir des personnes âgées de 30 à 80 ans. « On avait pu compter jusqu’à près d’une centaine de personnes pour le test». Concernant l’Alzheimer, le premier signe qui doit alerter est le problème dans la mémorisation des choses de la vie quotidienne. Pour réduire le risque de développer cette maladie, l’on doit éviter tous les facteurs de risques, à savoir le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, la sédentarité, la rareté des contacts sociaux, le traumatisme crânien ainsi que les affections comme le diabète, la perte d’audition, la dépression, l’obésité et l’hypertension. Cette dernière pourrait, par exemple, endommager les veines qui alimentent le cerveau, ce qui pourrait réduire son travail celui-ci.

Prévention

À part le test de mémoire, d’autres activités peuvent se faire pour la prévention de cette maladie. « Organiser sa vie quotidienne pour ne pas attraper certaines maladies comme le diabète et l’hypertension », conseille encore le Docteur Raharison. Diminuer les facteurs de stress et aussi la prise d’alcool fait partie des méthodes préventives. C’est une maladie non-héréditaire, mais il faut préciser que tout le monde peut être affecté. La lecture et la pratique de sport ainsi que la sociabilisation sont des méthodes pour prévenir en avance cette maladie. L’Organisation Madagascar Alzheimer Masoandro Mody prend en main des personnes atteintes de cette maladie. Des jeux et des activités sportives sont au programme pour les bénéficiaires, le plus souvent des personnes âgées. Les jeux de société, par exemple, aident dans la prévention de cette maladie en faisant travailler davantage le cerveau.