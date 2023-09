LOVANDRAINY RATOVOARISOA – « Aucun lien entre les phénomènes météorologiques des hémisphères Nord et Sud »

Les catastrophes météorologiques se sont multipliées dans le monde, ces derniers jours. Inondations meurtrières en Espagne, Lybie, Grèce, Bulgarie et Algérie. Fortes houles, laissant des dégâts matériels à Madagascar, La Réunion et aux Comores. Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie apporte des explications scientifiques sur ces phénomènes.

•Quel est ce phénomène météorologique qui a provoqué la montée du niveau de la mer au Sud de Madagascar ?

Un front froid (ndlr : qui se produit, lorsqu’une masse d’air froid avance sur une masse d’air chaud) s’est développé dans les zones tempérées. L’anticyclone se forme après le passage de ce front et apporte des vents forts, pouvant aller jusqu’à 55 km par heure. Ces vents ont déclenché des vagues au large, du côté d’Afrique du Sud. Ces ondulations ont créé la houle qui a frappé le Sud du pays..

• Les habitants des zones dévastées disent qu’ils n’ont jamais vu pareil. Pouvez-vous apporter quelques éclaircissements ?

Il s’agit d’un phénomène météorologique normal. Donc, il se produit assez souvent. Mais les zones d’impact ne sont pas toujours les mêmes. Dernièrement, il a touché le Sud, le Sud-ouest, le Centre-ouest, et le Sud-est. La vigilance a été lancée, depuis vendredi dernier. La houle peut atteindre jusqu’à 5 mètres (ndlr : entre Morondava et Tolagnaro, elle a atteint entre 4 et 5,5 mètres, pendant le pic du phénomène, estimé au début de cette semaine, selon la direction générale de la Météorologie)..

• Ce phénomène va-t-il se reproduire incèssamment ?

Il n’y a pas de période fixe. Cela dépend de la formation d’un front et de la situation. Comme je l’ai expliqué, ce phénomène ne se produit qu’à l’arrière d’un front. Et il dépend, également, de l’intensité des vents qui déclenchent les vagues, au large. Surveiller l’évolution de ces phénomènes est, justement, la raison d’être de la direction générale de la Météorologie.

• Y-a-t-il eu un lien entre ces fortes houles et les inondations en Europe et en Afrique du Nord ?

Il n’y a aucun lien entre ces phénomènes météorologiques de l’hémisphère Nord et de l’hémisphère Sud. Le Nord et le Sud ont deux saisons différentes, en ce moment. L’hémisphère Nord est en période d’été. Elle est favorable aux activités orageuses et aux fortes pluies. De notre côté, c’est l’intersaison, rien à voir avec les inondations au Nord..