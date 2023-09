LIGUE DES CHAMPIONS D2 -FC JSA Level, FC JM et FC JSA en roue libre

Les équipes qui se rapprochent de la qualification en poule des As se dessinent. Trois clubs ont effectué un parcours sans faute à l’issue de la troisième journée de la deuxième phase de la Ligue des champions national 2. Crédité de 7 points après deux victoires et un match nul, KFCA de Diana occupe la pole position provisoire à Mahajanga. Ce club a arraché sa deuxième victoire, hier, sur le score de 3 à 1 contre TGBC d’Atsinanana. Le club de Diana a défait en deuxième journée l’ASJA d’Amoron’i Mania après son match nul et vierge contre FC Zoya de Boeny en première journée. Dans le même groupe, 3FB d’Alaotra-Mangoro se trouve en seconde position avec un cumul de 5 points. Sa formation a été tenue en échec, hier, face à l’Espoir de Betsiboka après sa victoire de 2 à 1 contre FC Zoya Boeny en deuxième journée et le match nul contre TGBC Atsinanana (1-1). À Antsirabe, deux équipes qui comptent chacune 7 points se bousculent en tête du classement. FC JM d’Androy occupe le fauteuil de leader provisoire après son succès, hier, contre CJFT d’Atsimo Andrefana (4-0). Le club d’Androy a dominé 2 à 1 FC Inate de Vakinankaratra en deuxième journée après le match nul d’entrée contre ASJFC d’Atsimo Andrefana (0-0). FC JSA Level d’Ihorombe se trouve à la deuxième marche. L’équipe d’Ihosy a fini sur le score de 2 partout, hier, après ses deux victoires de 2 à 0 contre ASJFC en deuxième journée et 3 à 2 contre CJFT lors de la première journée. Il reste encore deux journées à jouer vendredi et dimanche. Les deux mieux classés de chaque groupe, quatre équipes en tout, se qualifieront à la dernière étape de la Ligue des champions D2.