La police arrête dix suspects

Dix hommes ont été interpellés pour faux et usage de faux. Leur arrestation a été annoncée par la police nationale, hier. Un d’eux s’est servi de fausses Cartes d’identité nationale dans ses activités commerciales et bancaires. Certains ont voulu obtenir des passeports en fournissant des certificats de résidence et d’attestations de travail fictifs.