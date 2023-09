KIDNAPPING – Un présumé ravisseur se rend au tribunal

Un des kidnappeurs d’une jeune femme à Ambohimahasoa s’est rendu au tribunal de première instance de Fianarantsoa. Il a rejoint deux autres prévenus en prison. Rebondissement sur le récent enlèvement contre rançon d’une femme, âgée de 20 ans, dans le district d’Ambohimahasoa. Une femme et deux hommes se trouvent actuellement derrière les barreaux de la maison centrale de Fianarantsoa dans le cadre de cette affaire. Un des deux hommes serait l’un des auteurs principaux du kidnapping. Il s’est présenté volontairement au tribunal de première instance de Fianarantsoa, selon des sources judiciaires. Il a ensuite été placé en détention préventive. Des gendarmes ont pu vérifier qu’il est réellement en prison depuis le 5 septembre et il y est encore. La brigade d’Ambohima-hasoa saisie de l’enquête affirme qu’elle continue à creuser pour identifier, interpeller et traduire au parquet toutes les personnes ayant trempé dans le crime.

Neuf cent mille ariary

Le rapt a commencé par une promesse de mariage. La jeune femme vit à Agnalamanara-Ampitana, du district d’Ambohima-hasoa. Elle a accepté la proposition de son compagnon qu’elle a connu à peine. L’homme l’a récupérée chez ses parents, le 26 août, affirmant qu’il allait l’emmener avec lui à Fianarantsoa. Ils ont pris un taxi-brousse et seraient descendus à mi-chemin. C’est à ce moment-là que le supposé fiancé a traîné et séquestré la jeune femme quelque part. Il a téléphoné à ses parents qu’il voulait quinze millions d’ariary s’ils souhaitaient la revoir vivante. Il menaçait de la tuer s’il ne percevait pas la rançon. Puis, il leur a martelé qu’il n’a jamais aimé leur fille. Ce sont des explications reçues par un collègue sur place de la famille de la victime. Celle-ci aurait subi des viols et des violences physiques. Ses proches ont dû verser neuf cent mille ariary en échange de sa libération. Quatre jours plus tard, soit le 29 août, elle est arrivée au barrage de sécurité à Alakamisy Ambohimaha, du district de Lalangina. À cause de son état jugé très faible, elle a immédiatement été transférée à l’hôpital. Elle était traumatisée. Entre-temps, les fins limiers ont ciblé quatre suspects. Ils poursuivent leur investigation.