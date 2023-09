INSÉCURITÉ -Des quartiers demandent des lampadaires

Une énième demande de quelques quartiers pour avoir des lumières. “C’est le noir total quand vient la nuit”, se plaignent les habitants de certains endroits, comme Ambohipo, Ambolokandrina, allant jusqu’à Tsiadana, Antanimora et Ambanidia. « L’insécurité règne en maître puisqu’on ne peut plus voir ce qui se passe, particulièrement durant la nuit. Surtout, dans les ruelles et les endroits isolés», explique une habitante d’Ambohipo. Elle travaille en ville jusqu’à 23 heures du soir et elle se soucie régulièrement de son petit parcours vers sa maison. La nuit est toujours un problème pour les travailleurs nocturnes. Les lampadaires sur les poteaux sont très demandés par ces personnes. D’autres lieux ont été dotés de ces lampes surtout durant les Jeux des îles. D’autres viennent de les avoir et ces endroits cités ci-dessus sont en attente des leurs. L’entreprise d’approvisionnement en électricité et en eau (JIRAMA) qui devrait se charger de la distribution de ces lampes est toujours en attente d’explication pour cela. Nous avons essayé d’appeler pour demander des nouvelles, mais il n’y a pas eu de réponse. Pourtant, cela pourrait alléger les problèmes d’insécurité dans les petites ruelles des quartiers de la capitale. Les poteaux y sont installés, mais il ne reste plus que ces lampadaires.