FORMATION – Rajeunissement du corps arbitral

Relève. Trente jeunes arbitres de moins de 24 ans issus de vingt ligues bénéficient d’une formation de perfectionnement d’une semaine du 18 au 23 septembre au complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. La formation, subventionnée par la Fifa, intitulée «Cours des associations membres pour arbitres jeunes», est animée par l’instructeur technique des arbitres de la Fifa, le Seychellois Damoo Jason. «Un des principaux critères est l’âge. La formation est dédiée aux moins de 24 ans. Il y a aussi le gabarit dont en moyenne 1,70m pour les garçons, la compréhension de la langue française et la maîtrise des outils informatiques», souligne Pascal Andrianante­naina, chef du département de la commission des arbitres. Les stagiaires, vingt-cinq garçons et cinq filles, ont effectué, lors de la première journée du lundi, une visite médicale, suivie du fitness test, le mardi. Les quatre jours restants sont consacrés aux cours théoriques. Un test d’évaluation bouclera les six jours de formation. Ces jeunes arbitres recevront au terme de la formation un certificat de participation. «Ces jeunes arbitres appliqueront leurs acquis aux compétitions fédérales et les meilleurs intégreront petit à petit la cour des grands et officieront des matches D1», a poursuivi le responsable.