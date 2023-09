FOOTBALL – COUPE DE MADAGASCAR – Les quarts reportés après l’élection

Rien ne presse. Si la reprise a été prévue ce mois de septembre, après les Jeux des Iles de l’océan Indien, d’après le communiqué de la Fédération malgache de football publié en juillet, il a été décidé que «les quarts de finale de la Coupe de Madagascar ont été carrément repoussés après l’élection du président et des membres du comité exécutif de la Fédération», programmée le 14 octobre, a mentionné Helly Zafinimanga, chef de département de compétitions au sein de l’instance nationale. D’ailleurs, le club vainqueur de cette version 2023 de la Coupe nationale représentera le pays à la prochaine Coupe de la Confédé­ration africaine de football en 2024. Compte tenu du fait que la coupe de Madagascar a été encore en cours à la date limite d’engagement du 10 juillet, c’était l’équipe vainqueur de la précédente édition, l’Elgeco Plus, qui a représenté le pays au mois d’août et septembre.

Clubs élites

Les quarts-de-finalistes ont été connus après les huitièmes de finale qui se sont tenus à la mi-juillet. La logique a été respectée, sept des huit clubs qualifiés évoluent tous à l’Orange Pro League, à savoir : Fosa Juniors FC, champion de Madagascar en titre, Elgeco Plus, tenant du titre, CFFA, champion national saison 2022, AS Fanalamanga, vice-champion national, Ajesaia, Disciples FC, ASA Diana et Mama FC, l’unique «outsider» qui a créé la surprise en intégrant le Final 8. En huitièmes de finale, Fosa Juniors FC a souffert pour écarter FC Rouge d’Analamanga pour arracher le ticket pour les quarts. Les Félins ont été tenus en échec un partout à la fin du temps règlementaire avant de sortir vainqueur au bout du suspense sur le score de 2 buts à 1, à la fin de la prolongation. Si le calendrier de matchs des huitièmes a été encore établi suivant la proximité des clubs concernés, le calendrier des quarts sera défini par un tirage au sort. La phase finale de la Coupe de Madagascar, à partir des quarts de finale, sera ainsi l’une des premières activités locales de la nouvelle équipe de la Fédération. Les dates du tirage au sort et des matchs ainsi que les villes hôtes ne seront donc connues que vers la mi-octobre.