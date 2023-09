FOOTBALL – CLASSEMENT FIFA – Madagascar perd une place

La Grande Ile rétrograde d’une marche au classement mondial après les deux matchs nuls comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires à la Can 2023.

Prévisible. La Fifa a publié hier le classement mondial actualisé des équipes nationales masculines. Madagascar perd une place. La Grande Ile est classée 108e si elle occupait le 107e rang lors de la précédente publication en date du 29 juin. Les Barea ont joué deux matchs officiels peu avant la précédente publication jusqu’à cette dernière. Les protégés du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe ont fait deux matchs nuls contre le Ghana (0-0) à domicile le 18 juin et contre l’Angola à l’extérieur (0-0) le 7 septembre. Ces rencontres comptaient respectivement pour les cinquième et la sixième journée des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations 2023. Madagascar a déjà intégré le top 100 entre le 25 juillet 2019 et le 19 novembre 2021, après l’exploit extraordinaire à la Can 2019 en Égypte. Du 108e rang mondial, la Grande Ile s’est propulsée au 95e du 19 septembre 2019 jusqu’à la fin de l’an 2021.

Leader de la région

Quant au classement des iles voisines, les Comores grimpent d’une marche et se trouvent à la 129e place. Dans le top 3 de la région, les Maldives ont perdu quant à elles une place et occupent le 154e rang. L’île Maurice a gagné trois places et se propulse à la 178e tandis que les Seychelles, cinquièmes dans la région sont classés 195e au classement mondial. Dans le continent africain, le Maroc conserve son fauteuil de leader (13e) devant le Sénégal (20e) qui descend de deux marches, talonné par la Tunisie (29e), l’Algérie (34e) et l’Égypte (35e). Le top 10 mondial reste quasi inchangé. Les sept premiers conservent leur rang respectif. L’Argentine, champion du monde en titre caracole en pole position devant la France, le Brésil, l’Angle­terre, la Belgique, la Croatie et les Pays-Bas. L’Italie escalade d’une marche et est classée huitième tandis le Portugal a perdu de son côté une place pour finir 9e devant l’Espagne. Les matchs programmés pour le dernier trimestre de l’année vont beaucoup changer le prochain classement. Madagascar disputera, entre autres, des matchs qualificatifs au prochain cham-pionnat d’Afrique des nations et ceux pour la Coupe du monde 2026.