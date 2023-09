FOIRE – L’agriculture monte en grade

Ouverte hier jusqu’à dimanche au Parc des expositions de la zone Forello de Tanjombato, la cinquième édition de la Foire internationale de l’agriculture, associée à l’élevage et la pêche, est déjà une belle réussite.

Un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. La Foire internationale de l’agriculture, FIA, la cinquième du nom, associée à l’élevage et la pêche, a ouvert ses portes hier au Parc des expositions de la zone Forello de Tanjombato. Et ce jusqu’à dimanche. Les organisateurs ont mis le paquet pour lui donner une autre dimension. Avec pas moins de quatre cents stands d’exposition, un espace éco-responsable de 600 m2, le Tsenaben’ ny tantsaha de 207 m2, soixante conférences B to B, sans compter les témoignages des jeunes ayant réussi dans ce qu’ils ont entrepris, les exposés des experts sur les dernières évolutions techniques, et les débats à thèmes tous les jours. Les uns aussi captivants que les autres. Comme le cours ex cathedra de ce jour, qui va être dispensé par le professeur Harilala Ranajatohery, sur les solutions à faire de l’agriculture, l’élevage et la pêche, trois mamelles de la croissance économique pour mieux lutter contre la pauvreté. Ouvrant la série de discours officiels de la cérémonie d’ouverture, Gérard Monloup, CEO de Hazovato Forello, l’architecte organisationnel de la FIA, a souligné que « la tenue de la FIA tous les ans revêt une importance particulière, car cet évènement met en lumière le travail acharné et la passion de nos agriculteurs, éleveurs, producteurs, transformateurs, équipementiers et autres, qui façonnent notre monde agricole. C’est aussi un excellent moyen de développement et d’élargissement de nos réseaux professionnels, une occasion de présenter nos produits et services à un public professionnel et une belle opportunité de réaliser un chiffre d’affaires conséquent ».

Initiative présidentielle

Une prémonition pragmatique partagée par Harifidy Ramilison, ministre de l’Agriculture : « Aussi bien les visiteurs que les exposants, attendent de tirer profit de la FIA, qui a fait le plein. Tous les acteurs sont présents, pour ne citer que les bailleurs de fonds engagés dans l’agriculture, l’élevage et la pêche ». Il a profité de l’occasion pour présenter le Tome I de l’annuel des producteurs, en insistant sur la présen-tation du guichet unique agricole, une initiative présidentielle. « Ce site consiste à réunir dans un même endroit dix pièces essentielles dont les agriculteurs ont besoin ». Il s’agit, par exemple, de semences améliorées, des intrants, du matériel… le tout afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, par l’augmentation de la productivité. Au sens large, mais pas la riziculture en particulier. L’implication effective du ministre de l’Agriculture et de l’élevage, avec celui de la Pêche et de l’économie bleue, a donné un aspect particulier à cette cinquième édition de la FIA. Gérard Monloup résume le tout: « En parcourant les allées de la FIA, vous allez découvrir la richesse de nos terres, goûter les saveurs de nos produits locaux authentiques, contempler la diversité de notre élevage. Nous souhaitons faire de cette FIA le symbole de notre engagement pour une alimentation saine, durable et éco-responsable. Avec le lien de notre environnement naturel. Elle peut aussi servir de cadre pour repenser notre mode de production, de transformation et de consommation ». Le cryptique réuni à la FIA, avec ses chaînes de valeurs spécifiques mais interdépendantes.