FIDIMA 5E ÉDITION – L’intelligence artificielle à l’honneur

La cinquième édition du Forum international des investisseurs (Fidima) se tiendra à Antananarivo le 29 septembre.

Pleins gaz pour booster la visibilité des Malgaches dans le domaine de l’intelligence artificielle. Une autre porte s’ouvre aux talents malgaches dans ce domaine qui débarque fraîchement dans la Grande île, depuis quelques années. En effet, les jeunes, intéressés et déjà entrés dans le bain du numérique, seront au centre de l’attention, avec la tenue de la cinquième édition du Forum international des investisseurs à Madagascar et en Afrique (FIDIMA). Un évènement qui se déroulera la semaine prochaine, le 29 septembre, et qui a pour charme de « mettre en relation les porteurs de projet dans le domaine de l’intelligence artificielle à Madagascar, avec les investisseurs étrangers », comme l’expliquent les organisateurs. Une aubaine également pour le potentiel de Madagascar en termes d’innovation et de développement informatique qui ne demandent que des investisseurs prêts à croire en la force de proposition de la Grande île. La thématique a été choisie pour cette édition en raison de l’intérêt que portent les investisseurs à l’international pour ce secteur d’activité, qui est considéré par beaucoup comme l’avenir de l’humanité, au même titre que les précédentes révolutions industrielles. Madagascar constitue une terre d’opportunité pour l’ intelligence artificielle, notamment avec le nombre de jeunes qui s’y intéressent, comme l’a souligné Caroline Meurisse, directrice du projet 42 Antananarivo, une école de code fraîchement installée à Madagascar.

Programme

Tables rondes, réseautage et surtout séances de partage d’expériences, seront au rendez-vous pendant cette journée bien remplie, qui se déroulera à l’Axian University Andraharo. « Les panels durant ce forum couvriront tous les enjeux, notamment économiques, en termes de perspectives d’emploi pour les jeunes, plus d’autres volets culturels, financiers ou encore éthiques », confie Saholy Malet, fondatrice du forum FIDIMA. La matinée sera destinée à une rencontre entre les entrepreneurs, les porteurs de projets mais aussi les chefs de file de start-ups avec des investisseurs internationaux. « Ces tables rondes seront centrées sur le thème de l’intelligence artificielle avec le Laboratoire sur l’intelligence artificielle à Madagascar (LIAM) », ajoutent les organisateurs. L’après-midi sera destiné à la promotion des visées expansionnistes des porteurs de projet malgaches avec l’Africa’s Start-up Day. Destiné à « mettre en lumière les porteurs de projet, dont les ambitions sont panafricaines ». S’ensuivra un recrutement d’une centaine de candidats que le FIDIMA formera gratuitement aux outils numériques. Une opportunité pour ces jeunes d’aiguiser ou d’acquérir de nouvelles compétences en matière de créativité numérique, de création de sites web, d’applications mobiles etc. D’après les organisateurs, « il n’y a pas de limites d’âge ou encore de compétences spéciales requises, nous recherchons des personnes, pas forcément des jeunes, seulement des esprits créatifs, creuseurs et débrouillards ».