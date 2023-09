Dotation de quarante-huit ordinateurs

Dans le cadre du projet TANTANA de l’USAID, le gouvernement américain, au nom du peuple améri­cain dote les tribunaux financiers de quarante-huit ordinateurs portables avec des logiciels sous licence. Le but de ces dons est de renforcer la capacité et la surveillance de ces tribunaux. Il s’agit de la deuxième dotation du projet dans le but d’améliorer la gouvernance des tribunaux.