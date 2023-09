DÉVELOPPEMENT – Le Dr Arilaza Razafimahaleo encourage l’engagement citoyen efficace

Etre engagé et être efficace. Les engagements citoyens ne suffisent pas pour avoir des résultats. Il faut agir efficacement. Tel a été le message essentiel véhiculé par le Dr Arilaza Razafimahaleo, président de l’association Alefa Madagascar, lors de la conférence-débat sur le thème « Quel engagement citoyen à Madagascar, en 2023 ?», qui a eu lieu à la salle Amphi de la Faculté de droit et de sciences politiques (FDSP) de l’université d’Antananarivo, à Ankatso, hier. « Au cours des dernières décennies, de nombreuses associations citoyennes ont émergé à Madagascar, mais leur impact reste limité et leurs actions dépendent de leurs partenaires étrangers. Ces associations semblent même, parfois, déconnectées de la population », peut-on lire dans un communiqué. Il a montré aux étudiants de cette faculté, qui sont venus nombreux assister à cet événement, ce qu’est un engagement citoyen plus efficace. « Définissez clairement votre vision. Soyez des leaders. Orientez les citoyens pour qu’ils soient conscients de leurs devoirs. Priorisez les actions locales. Si vous agissez au niveau de votre fokontany, les gens vont réagir. Adaptez des actions en harmonie avec la culture malgache. Les Dina sont plus efficaces que les décrets, les lois. Utilisez les réseaux sociaux pour mobiliser les citoyens. Encouragez l’inscription des citoyens sur les listes électorales pour un vote éclairé. Sensibilisez-les à voter, pour rappeler aux dirigeants leur responsabilité envers la population », a-t-il proposé, entre autres.