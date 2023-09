CINÉMA – Le film documentaire prend sa place dans le pays

La première édition du festival Ant’sary Doc met en avant le monde captivant du film documentaire à Madagascar jusqu’au 28 septembre. L’événement propose une variété d’activités passionnantes.

Antana­nArivo accueille la toute première édition du festival Ant’sary Doc, un événement qui met en avant le monde fascinant du film documentaire à Madagascar jusqu’au 28 septembre. Cette semaine est réservée à la célébration de la créativité des jeunes cinéastes, qu’ils travaillent sur des courts métrages, des longs métrages ou des expériences digitales. Au cœur de ce festival se trouve un concours de films documentaires qui a attiré des réalisateurs du monde entier, marquant ainsi une ouverture internationale. Trente-cinq films documentaires en provenance de Madagascar, du Maroc, du Sénégal, du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud, de Maurice, de Mayotte, et d’autres pays ont été soumis, parmi lesquels vingt-quatre ont été sélectionnés pour la compétition. Le jury, composé de six membres, aux origines diverses, dont un Français, un Canadien, un Seychellois, un Réunionnais, et deux Malgaches, portera une attention particulière au contenu des documentaires, à leur dimension sociale et culturelle, à leur qualité technique, à leur production et à leur qualité visuelle. Des trophées seront décernés aux meilleurs documentaires dans trois catégories dont le long métrage, le court métrage et l’expérience digitale.

Trésors cachés

«Le monde du documentaire est encore peu exploré à Madagascar, c’est pourquoi nous avons organisé ce festival», souligne Anatole Ramaroson, organisateur du festival et fondateur de Aye Aye Dév. Au-delà de la compétition cinématographique, le festival propose également des rencontres sur l’éducation, à l’image, des projections de films dans deux Collèges d’enseignement général d’Ampefiloha et d’Antanimena, avec des moments d’échanges avec les cinéastes, un espace dédié aux documentaires, et la remise de trophées. Parmi les participants, six films documentaires ont jeté un regard sur Madagascar, révélant parfois les trésors cachés de l’île. « J’ai participé à ce concours pour pouvoir partager la culture malgache à travers le film documentaire Tavela, qui raconte la vie à Diego sur le Moraingy. Ce festival est une excellente initiative qui reflète le miroir de la société et nous permet de découvrir de nouvelles perspectives», partage Geoffrey Gaspard, l’un des participants. La passion pour le film documentaire ne s’arrête pas avec la fin du festival. Une formation sur la réalisation de films documentaires est prévue pour les mois de novembre et décembre. Un ciné-club sera également organisé chaque samedi à Faravohitra, et la projection de films documentaires dans les écoles primaires d’Antananarivo sera mise en place. À noter que la projection des films documentaires en compétition se tiendra au Tranopokonolona Analakely du 25 au 27 septembre, et est ouverte au grand public.