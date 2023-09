BASKETBALL – ROAD TO BAL – L’Américain Bishop Coulter en renfort

Le COSPN a décidé de faire appel à l’Américain Bishop Michaël Coulter pour pallier au problème de taille de son effectif.

Comptant aller plus loin par rapport à l’«Elite 16 » qui s’est joué en Afrique du Sud l’année dernière, le COSPN, club omnisport de la police nationale, a retenu la leçon et en basketball moderne, la taille compte. Ainsi, le COSPN a fait le nécessaire pour renforcer son équipe en appelant de nouveau l’Américain Bishop Michael Coulter, avec sa taille de 2.05m. Arrivé en début de semaine à Madagascar, le nouveau renfort connaît très bien le basketball malgache, surtout l’équipe du COSPN, car l’année dernière, il a déjà participé au ROAD TO BAL en Afrique du Sud avec un temps d’adaptation trop court. Cette année, le COSPN peut rêver de quelque chose de grand avec son arrivée au sein de l’équipe.

Joueur intelligent

Cette fois-ci, le contexte est tout à fait différent car Bishop Michael Coulter est arrivé trois semaines avant le début de la compétition. Il a le temps de combiner avec ses nouveaux coéquipiers pour survoler la concurrence. Bishop Michael Coulter, pur produit de l’Atoka High School en junior, est issu de MSU, Midwestern State University, NCAA D2 américain. Son expérience de haut niveau apportera un plus pour COSPN. Joueur très engagé et un vrai shooter en extérieur comme en intérieur, sa lecture de jeu aidera l’équipe. Pour Julien Chaignot, le head coach du COSPN basketball, l’arrivée du géant américain va apporter quelque chose de positif pour le club. « Bishop va nous apporter sa technique et son engagement physique. C’est un joueur intelligent, avec de très bons fondamentaux en basketball, et qui s’intègre vite. Nous sommes chanceux de l’avoir quelques semaines avant nos compétitions pour mieux nous préparer. Bishop a l’expérience du haut niveau et il va aider tous les joueurs à être plus sereins », confie Julien Chaignot. Le COSPN se trouve dans le groupe C de la division Est avec Ushindzi des Comores, Beau Vallan Heat des Seychelles et Roche-Bois War de Maurice. La confrontation va avoir lieu à Mada­gascar, au Palais des sports de Mahamasina, du 3 au 8 octobre prochain.