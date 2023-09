ANDRANOVORY-TOLIARA II – L’état de la RN10 aggrave l’insécurité

Un taxi-brousse reliant Toliara à Ampanihy a été la cible d’une bande de détrousseurs mercredi dernier. Ils ont attaqué au niveau de la route cahoteuse d’Andranovory- Vatolatsaka.

Près de 30 millions d’ariary subtilisés. Outre cette importante somme dérobée auprès des passagers d’un car- brousse en partance pour Ampanihy, leurs effets personnels, tels que des téléphones portables, ont été volés par des bandits. Ces derniers ont attaqué le car- brousse transportant quarante-et-un passagers, qui est parti de Toliara en milieu de journée. Selon les précisions de la gendarmerie, les malfaiteurs étaient au nombre de douze sur quatre motocross. Ils ont menacé et violenté le chauffeur et l’aide-chauffeur du car-brousse et ont brandi des armes à feu pour détrousser les voyageurs. La version d’un témoin faisant partie des voyageurs souligne que les malfaiteurs ont demandé un certain « Franck », qui aurait fait partie du voyage en car. Cette personne demandée serait un opérateur en commerce de zébus. L’attaque s’est déroulée à une dizaine de kilomètres d’Andranovory, la bifurcation sur la RN7 menant vers la partie Sud de l’île, Ampanihy et la région Androy. Le camion ne pouvait dépasser une vitesse supérieure à 10 km à l’heure car la piste est en très mauvais état.

Réhabilitation totale

Les 400 km reliant Andranovory au chef- lieu de région Androy, Ambovombe, n’ont jamais connu le bitume. Depuis cette commune d’Andrano­vory faisant partie du district de Toliara II, la piste cahoteuse accueille les voyageurs, et ce, jusque dans l’Androy. La piste se divise en trois ou quatre chemins là où le car du groupe Bilomalaza s’est fait attaquer, mercredi dans l’après-midi. Les chauffeurs ont le choix entre ces subdivisions dépendant de l’état des véhicules. Les camions, comme le car-brousse attaqué, n’ont pas d’autre choix que d’emprunter celles qui sont larges, même si elles sont parsemées de trous béants favorisant quelquefois des ballotages graves. Il n’a pas été ainsi difficile pour les bandits d’encercler le camion. L’état de la piste s’aggrave à quelques kilomètres de là, notamment au niveau de Vatolatsaka, où la descente cahoteuse a toujours été le théâtre d’attaques de véhicules depuis des années. Il a été annoncé cette année que cette route nationale 10 serait réhabilitée. Au mois d’avril, le ministère des Travaux publics avait souligné que les préparatifs de lancement d’un appel d’offres international étaient en cours. Les attributaires devaient être connus au mois de juillet dernier et les travaux étaient annoncés se dérouler cette année. Les travaux de réhabilitation totale sont prévus être divisés en cinq lots. Le premier consiste à refaire la portion Andranovory-Ambatry, le deuxième Ambatry-Ampanihy, le troisième concerne Ampanihy-Beloha, le quatrième de là à Tsihombe et le dernier lot comprend la réhabilitation de Tsihombe à Ambovombe.