40E FSTE – Douze nouveaux enseignants titulaires promus

La célébration du quarantième anniversaire de la Faculté des sciences technologies et environnement (FSTE) au niveau de l’Université de Mahajanga est marquée par plusieurs événements et manifestations depuis le lundi 18 septembre dernier au grand amphithéâtre d’Ambondrona. Elle est placée sous le thème : « science et technologie au service du développement », et durera une semaine, du 18 jusqu’au 23 septembre. Le vendredi 15 septembre, les étudiants ont ouvert la fête par un grand carnaval à travers la ville de Mahajanga. Mais l’événement a été surtout marqué par l’inauguration de la plaque commémorative du 40e anniversaire de la FSTE suivi du vernissage de l’exposition sur la Faculté et la visite des laboratoires zoologie, élevage et géologie à Ambondrona. « De nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement et le ministère de l’Ensei­gnement supérieur et de la recherche scientifique en faveur de l’Université de Mahajanga. Des établissements d’enseignement ont reçu l’habilitation des offres de formation, parmi eux des écoles de pharmacie et de vétérinaire», a résumé le Doyen de la Faculté, Professeur Théodore Totozafiny. La particularité de cette célébration était la nomination de douze nouveaux Professeurs Titulaires de l’Université de Mahajanga, dont le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Béatrice Elia Assoumacou. Parmi les douze nouveaux profs titulaires, six sont de la Faculté des sciences. Les cinq Doyens qui se sont succédés depuis 1983 ont été également reconnus et ont reçu des certificats.