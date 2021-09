Transfert – Bôlida au Paris 13 Atletico

Après la fin de son contrat avec le Paris FC, Lalaina Nomen­janahary était sans club. Il a retrouvé une équipe aujourd’hui. Il vient de s’engager avec le Paris 13 Atletico. « Le Paris 13 Atletico est heureux de vous annoncer la signature de Lalaina Nomenjanahary en faveur de son équipe National 2 », sur les réseaux sociaux, hier soir.

Le joueur de 35 ans reste donc dans la capitale française. Il passe de la D2 à la division National 2. « Belle rencontre avec le PDG de la marque Skita et président du club Paris 13 Atletico aujourd’hui. Il est prêt à travailler avec Madagascar pour fournir des équipements sportifs et donner la chance à nos jeunes d’effectuer des tests au sein de son club. Je suis certain que cette signature est le début de belles aventures ensemble. Merci aux staffs pour leur confiance. Je suis ravi de rejoindre l’équipe », a-t-il posté pour annoncer sa signature.