Sécheresse – La période culturale menacée

La prochaine production est menacée. Les paysans font face au manque d’eau.

La production rizicole sur Betsimi­tatatra est menacée. La période sèche perturbe les activités des paysans. « Le repiquage est quasi impossible. Les rizières sont sèches. Nous avons besoin d’aide pour démarrer nos activités », implore un paysan à Antodiana, dans le sixième arrondissement de la commune urbaine d’Anta­nanarivo (CUA), hier. La plupart des rizières à Betsimitatra est sèche, en ce début de la période culturale 2021-2022. « La production risque de diminuer, fortement. Les paysans s’en plaignent. L’agriculture est la principale source de revenu des 85% des habitants d’Ambohi­manarina », indique le Dr Todisoa Andriamam­pandry, député de Madagascar élu dans le sixième arrondissement.

L’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa) affirme l’insuffisance de l’eau, pour cette période culturale. « Seul le quart des besoins en eau sera disponible, pendant cette période culturale, contre la moitié, l’an dernier », indique une source. L’Apipa a prévu de demander 53 millions m3 d’eau à la Jirama, pour irriguer Betsimitatatra, au mois d’août.

Rizière à vendre

Avec la période d’étiage qui sévit de plus belle, suite au manque de précipitations lors de la précédente saison de pluie, la Jirama aurait été contrainte de limiter la quantité d’eau, attribuée aux paysans de la plaine d’Antananarivo. « La réserve d’eau est limitée. Il faudra économiser. L’eau potable est la priorité, pour le moment », rajoute la source.

La plaine de Betsimitatatra n’est pas la seule à subir ce problème de manque d’eau. Des paysans dans les périphéries d’Antananarivo ont décidé de vendre leurs rizières. « L’exploitation des rizières n’est plus rentable. Nos rendements ont diminué, en trois périodes de récolte successive. Pour l’année 2020-2021, nous avons obtenu zéro rendement. Nous n’avons pas semé, à cause du retard de pluie », regrette Fitahiantsoa, propriétaire de deux parcelles de rizière, d’une superficie de 700 hectares, dans le district d’Avara­drano. D’après les prévisions saisonnières, le manque de précipitations pourrait persister pendant les mois de septembre, octobre et novembre. La quantité de pluie serait normale à inférieure à la normale saisonnière, pendant ces prochains mois.