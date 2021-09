Santé – Le consulat de Monaco équipe deux hôpitaux

La prise en charge des patients s’améliorera dans deux hôpitaux, le premier à Antananarivo et le second, à Mahajanga. Le consulat de Monaco a appuyé ces deux formations sanitaires, en les offrant des équipements et des consommables médicaux.

Le centre hospitalier de référence du district (CHR) à Itaosy a bénéficié d’un kit oxygène pour ambulance, d’une table d’examen pour gynécologie, de trois paires de béquilles, d’un déambulateur, d’un carton de masques à oxygène pour enfant, de deux plateaux de soin, d’un carton de protection adulte, d’une boite métallique de kits pour dentiste, de dix lots de gel, de quatre cartons de désinfectants, d’une chaise trouée, d’un ensemble de sondes d’aspiration, de deux panoplies de sets de pose, d’un carton seringue de gavage, d’un lot de jeux pour pédiatrie, d’un carton robinet à trois voies, d’un carton de kits perfuseur, de quatre boites de systèmes d’inflation pédiatrique, de deux lots de champs opératoires, d’un carton de champs orthopédiques, d’un parapluie pour le service chirurgie et maternité.

Quand au centre hospitalier universitaire (CHU ) Androva à Mahajanga, le consulat de Monaco lui a offert une table d’examen, un chariot de soins, deux déambulateurs, un négatoscope, trois paires de béquilles, un fibroscope auriculaire, un carton de tubes de prélèvement pour laboratoire, un ensemble de récipients de prélèvement pour laboratoire, un ensemble de coton pour laboratoire, dix cartons de gel hydro alcoolique, quatre ensembles d’équipements pour ORL, un lot d’instruments chirurgicaux, un sachet de lames laryngoscope, deux cartons de jeux pour pédiatrie, deux cartons de kits de drainage thoracique, un ensemble de système d’inflation, trois lots de masques d’anesthésie, deux ensembles de champs, sept kits de ponction de drainage, une boîte de bouchons de cathéter, une panoplie de sondes de faucher, cinq boîtes de cathéter veineux, trois boîtes d’épicrâniens, une boîte de prothèse vasculaire, trois panoplies de sondes nasogastriques infantiles, un carton de seringue de gavage, quatre bidons de nettoyants pour matériels médicaux, des kits de cathéter central, un carton de cathéter bleu, un ensemble de seringues 10 cc et 20 cc, des lots de ponction pleural et sept ensembles de systèmes de respiration Combiflex. Le consulat de Monaco, soutenu par l’association Développement et solidarité (ADS), a appuyé ces deux hôpitaux, depuis 2006.