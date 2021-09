Organismes Onusiens – 202, 7 millions de dollars pour Madagascar

Un véritable cadeau divin tombé du ciel. Les conseils d’administration du Pnud, de l’Unfpa et l’Unicef viennent d’accorder une aide financière de 202,7 millions de dollars pour Madagascar. Pour soutenir les projets de développement et aider les plus vulnérables de la société. Cette contribution de ces organismes onusiens couvre la période d’octobre 2021 à fin 2023. Soit dans quelques jours jusqu’à l’année de l’élection présidentielle.

Un acquis financier de plus tombé dans l’escarcelle de l’actuel régime. Ce qui confirme la confiance des partenaires techniques et financiers envers les actuels dirigeants. La prise de parole du président de la république Andry Rajoelina à la tribune des Nations unies consolide et raffermit davantage ces liens étroits de solidarité.