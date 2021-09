« Journée Internationale des régions » – Derniers préparatifs en cours

Après Analamanga, la deuxième édition de la «Journée internationale des Régions» (JIR) se tiendra dans la Région Itasy du 30 septembre au 2 octobre, et la troisième édition se déroulera dans la Région Sofia du 28 au 30 octobre.

L’émergence territoriale, garant d’un développement harmonieux et équilibré des Régions, est l’une des priorités du gouvernement con­formément aux «Velirano» institués par le Président Andry Rajoelina. C’est dans le cadre de l’IEM, et en exécution du Programme général de l’État (PGE), que le ministère des Affaires étrangères e t le minis tère de l’Intérieur et de la décentralisation ont lancé la « Journée internationale des régions »

Le projet a été lancé officiellement l’année dernière dans le cadre de la tenue de sa première édition. Il a alors été expliqué que l’initiative avait pour ambition de soutenir le développement de chaque Région de Madagas­car en offrant une plateforme de rencontre et d’échanges entre les acteurs du développement des régions, d’une part, et les missions diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, les organismes bilatéraux de coopération et les ONG établis et représentés à Mada­gascar, d’autre part.

L’opération « Journée internationale des régions » est ainsi menée à travers les Régions de Madagascar, afin de présenter leurs potentiels socioéconomiques et leur assurer une ouverture sur les opportunités de partenariat international pour le développement. La JIR permettra de renforcer la coopération internationale des territoires, à évaluer les activités des organisations opérant dans les régions et à renforcer les liens de partenariat avec toutes les parties prenantes nationales et internationales, dont la diaspora. A terme, l’objectif est de contribuer à réduire l’écart de développement entre les différentes régions de Madagascar.

Diplomatie économique

« Dans la droite ligne des objectifs de la diplomatie économique mise en œuvre par le Ministère des Affaires étrangères, le réseau des ambassades et consulats de Madagascar sera étroitement associé à la tenue de ces journées pour une meilleure visibilité des Régions à l’international », a ajouté le MAE.

L’opération rejoint également le mandat du Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, qui est de faciliter et encourager les dispositifs de partenariat associant les Régions, dans leurs missions de coordination du développement économique et social, et les différents acteurs extérieurs et internationaux.

La première édition de la JIR a été consacrée à la Région Analamanga, en collaboration avec les autorités locales. Elle s’est tenue du 26 au 28 novembre 2020 sur le thème: « Analamanga, pionnier du développement local, mo teur de l’émergence de Madagascar ». Elle a été une opportunité de concrétiser la décentralisation effective et accélérer le processus de développement. Le Gouver­neur et ses collaborateurs avaient alors présenté aux différents acteurs leurs priorités à court et moyen terme, ainsi que leurs réalisations. L’objectif annoncé étant d’avoir une collaboration qui profitera à toutes les parties prenantes et impactera la vie de la population.

Pour son édition 2021, les objectifs n’ont pas sensiblement changé. « Le programme vise, entre autres, à réduire l’écart de développement entre les régions; à faire connaitre aux partenaires techniques et financiers (PTFs), bilatéraux et multilatéraux, les projets existants dans ces Régions ; à promouvoir les produits et savoir-faire régionaux, et à inciter les investisseurs locaux et/ou internationaux à investir dans les régions », ont souligné les organisateurs qui ont toutefois indiqué que des améliorations organisationnelles seront apportées.

Le 3 septembre dernier, le Ministre des Affaires étrangères Patrick Rajoelina a reçu le Gouverneur de la Région Itasy, le général Maherizo Andriamanana, et le Direc­teur de la coopération des collectivités au sein du Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, Roger Mahazoasy. Les discussions ont porté sur les préparatifs de l’évènement.