Ankazobe – Une embardée fait deux morts

Accident dramatique sur la route nationale numéro 4. Dans l’après-midi d’avant-hier aux alentours de 15 heures, un véhicule de transport en commun de marque Mercedes Sprinter a fait une embardée meurtrière. Le bilan fait état de deux morts et de douze blessés. Un homme qui se trouvait à bord du minibus a été tué lorsque l’accident s’est produit. Evacuée à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, une petite fille, placée sous soins intensifs, a succombé sur son lit d’hôpital hier, ce qui a porté à deux le nombre de personnes décédés. Les rescapés admis à l’hôpital sont pour leur part hors de danger.

Les occupants de la Mercedes Sprinter ont des liens de parenté. Ils venaient de Mahajanga et allaient rejoindre Tana lorsque le pire s’est produit. De source auprès de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ankazobe, l’erreur humaine, conjuguée à une défaillance mécanique serait la cause l’accident. Lancé à vive allure en dévalant une descente étranglée dans un virage, le minibus a fait une sortie de route pour se précipiter dans un ravin. Dans sa course folle, il est parti en tonneaux avant de s’écraser en contrebas. Le conducteur connaît mal l’axe Ouest.