Réconciliation nationale – Le CFM réagit face aux critiques virulentes

Le Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) a déjà remis au gouvernement deux avant-projets de décret pour mettre en place le Fonds national de solidarité et la caisse nationale d’indemnisation et de réparation. Depuis le mois d’août 2019 jusqu’à présent, aucune suite n’a été donnée par l’Exécutif sur cette initiative en vue de satisfaire les attentes des victimes durant les crises politiques de 2002 et 2009 sur le sujet d’indemnisation. C’est sur cette base que le CFM, l’institution en charge de la réconciliation nationale, a répondu aux critiques virulentes lancées à son encontre durant l’intervention du collectif des crises et les détenus politiques à Ampefiloha, hier.

Inachevé

Onze ans après les évènements de 2009, la revendication des victimes sur les pertes économiques ainsi que les lourdes conséquences engendrées par la crise se poursuit. Le traitement des dossiers est loin d’être achevé au sein du CFM. Le sujet a été évoqué par le président de l’Institution en marge de l’ouverture de la troisième assemblée générale débutée à Ampefiloha. Le président Alphonse Maka a apporté des précisions sur la part de l’État et des partenaires sur la contribution financière en vue d’indemniser les victimes. Ce sont toujours les dispositions de la Feuille de route, une issue pour sortir de la crise, qui sont applicables. Le texte prévoit: « un fonds national de solidarité sera mis en place afin d’indemniser les victimes et les ayant-droits pour les préjudices subies lors des évènements politiques entre 2002 et la date de signature de la présente feuille de route. La communauté internationale sera appelée à soutenir ce fonds ».

« Le pouvoir du CFM s’est limité sur la proposition de deux avant-projets de décret régissant les questions d’indemnisation » note Alphonse Maka. C’est au tour de l’Exécutif et du Législatif de poursuivre le processus pour mettre en place les structures déjà prévues par le texte de consensus adopté durant la transition.