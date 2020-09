Neurochirurgie – Des patients en quête d’une valve gratuite

Plusieurs enfants qui souffrent d’hydrocéphalie ne peuvent être opérés, actuellement. Leurs familles n’ont pas les moyens d’acheter la valve de dérivation, dispositif à implanter dans leur boîte crânienne, pour enrayer la progression de la maladie et en limiter les séquelles. Ce kit coûte 1 600 000 ariary dans les pharmacies. Les partenaires des hôpitaux qui fournissent gratuitement ces kits aux patients les plus vulnérables, notamment, le Réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l’Ouest (RCEEDAO), n’ont pu en donner, cette année, suite à l’épidémie de coronavirus.

Un médecin du service de neurochirurgie au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), entre autres, déclare que deux de ces patients attendent que des philanthropes leur portent assistance pour cette intervention chirurgicale afin de leur garantir une vie meilleure. Ces patients ne peuvent pas, toutefois, attendre trop longtemps. « Des médicaments sont disponibles pour les soulager. Mais si l’attente est trop longue, l’intervention chirurgicale n’a plus d’intérêt pour le patient », indique ce médecin.

Selon une source, le RCEEDAO négocie avec ses partenaires pour continuer l’approvisionnement de ces kits de dérivation aux nécessiteux. En attendant l’arrivée de ces valves de dérivation, le RCEEDAO, une organisation internationale œuvrant dans l’humanitaire et développement socio-économique et humain a remis des gels hydroalcooliques et des pèse-bébés au service de Neurochirurgie du CHU JRA, à l’occasion de la célébration du Childhood Cancer Awareness Month (CCAM), en ce mois de septembre.