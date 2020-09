Lutte contre la covid-19 – Les volontaires du FJKM en croisade

Face au relâchement de l’application des mesures sanitaires contre le coronavirus à Mahajanga, notamment dans le non-respect des gestes barrières, les volontaires de l’Église FJKM décident de mener une action de sensibilisation et d’éducation sur les dangers et les conséquences de cette négligence, au bord de la mer, cet après-midi entre 16 heures et 18h30.

Demain, une autre action aura lieu à 15 heures, à la gare routière à à Aranta, un endroit public très fréquenté, puis jeudi, ils iront à Ambohimandamina, également pour la même action.

Ce fokontany est très peuplé et les habitants font fi des mesures sanitaires ; les gestes barrières sont totalement rejetées ainsi que le port de masque. Les animations et sensibilisations se poursuivront vendredi jusqu’à Amborovy, au niveau du croisement vers l’aéroport, puis samedi, les volontaires reviendront au bord de la mer.