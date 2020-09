Demande de carte grise – Les deux tiers des dossiers irrecevables

Le centre immatriculateur (CIM) d’Antananarivo a reçu cent-cinquante nouvelles demandes de carte grise, hier, au premier jour de la réception des nouveaux dossiers à Ambohidahy. Un peu plus de cent auraient été irrecevables. « Ils comportaient des pièces manquantes ou des pièces non légalisées, entre autres. Nous avons demandé à ceux qui ont déposé ces dossiers de revenir mercredi, pour les compléter afin d’accélérer le traitement de leurs dossiers », explique Velonjara Rakotonandrasana, chef du CIM d’Antananarivo.

Ces dossiers incomplets retardent la délivrance des cartes grises biométriques. Durant le confinement, plusieurs centaines de dossiers ont été rejetées, en raison de signatures ou de pièces manquantes que les agents du CIM n’ont observées que durant le traitement des dossiers.

Le CIM change sa méthode de travail. Des agents vérifient les dossiers de chaque usager, avant de les déclarer recevables. En cas de problème, ils leurs servent de conseillers.

La réception des nouveaux dossiers continue dans les bureaux du CIM. Ce jour, il ouvre ses portes au bâtiment de l’Alhambra à Ankadimbahoaka, aux concessionnaires. Mardi et jeudi, le CIM reçoit les concessionnaires à Ankadimbahoaka. Lundi, mercredi et vendredi, les particuliers, les sociétés et les associations peuvent déposer leurs dossiers à Ambohidahy.