VOLLEYBALL – JEUX DES ILES – Les filles prêtes à récupérer l’or à domicile

Le ticket pour la phase finale en poche. L’équipe nationale féminine de volleyball hérite un groupe de deux iles seulement. Elle a été tirée et évoluera dans le groupe A avec La Réunion aux XIe Jeux des Iles de l’océan Indien (25 aout au 3 septembre). Les deux formations seront ainsi qualifiées aux demi-finales. Elles s’affronteront en aller et retour en phase de poule. Ces rencontres détermineront le classement du groupe. L’autre poule est composée des Seychelles, Maurice et Maldives. «Nous avons raté amèrement de justesse la médaille d’or, lors de la dernière édition à Maurice en 2019. Nous avons mené 13 à 11 en tie-break, mais les Mauriciennes ont arraché leur quinzième point à la suite d’un service non passé, et l’ont emporté avec deux points d’écart», regrette le head coach des filles, Tiana Andriamisasaona. «Nous avons rectifié, durant la préparation, toutes ces erreurs, la régularité en service et en réception. Nous avons consolidé la cohésion des joueuses sur le terrain», poursuit le technicien.

Atouts

«Nous avons une équipe soudée et déterminée. Il suffit qu’elles appliquent ce que nous avons travaillé durant le regroupement, pour assurer la médaille d’or», confie l’entraineur. L’équipe malgache jouera son premier match de groupe contre les Réunionnaises, le dimanche 27 aout, au gymnase d’Ankatso. Le match retour contre la même formation réunionnaise est programmé, le mercredi 30 aout. «Nous faisons des exercices tactiques dans la matinée et des matches d’application dans l’après-midi», mentionne le technicien. La sélection est à ossature des éléments des deux meilleurs clubs du pays, cinq joueuses de GNVB, club champion de Madagascar en titre, et cinq également de Stef’auto, multiple champion national, et une chacun de BI’AS, ASI, Squad et EVBC. «Nous les avons sélectionnées et retenues suivant leur technique, leur condition physique et surtout la cohésion en équipe», clarifie l’entraineur national. La sélection féminine a raté de peu la plus haute marche du podium, pendant les deux dernières éditions des Jeux à La Réunion et à Maurice. «Nous sommes prêts à 89% et sollicitons le soutien du public, car c’est très important pour nos porte-fanions. Jouer à la maison est déjà un atout important», conclut le coach Tiana.