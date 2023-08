VILLAGE VOARA – Là où les îles échangent leurs cultures

Anticipant l’événement tant attendu des Jeux des Îles à Madagascar, le village culturel ouvrira ses portes du 23 août au 2 septembre au village Voara Andohata-penaka. Une palette d’animations variées sera au programme, offrant aux visiteurs une immersion au cœur des sept îles participantes. L’amitié, l’exploration culturelle et l’évasion seront à l’honneur lors de cet événement. « Le village culturel sera un véritable carrefour d’échanges inter-îles, offrant une gamme d’animations captivantes pour le plaisir de tous. L’accès à cet événement est gratuit pour tous les enthousiastes désireux d’y assister pour visiter des stands divers», confie une source au sein du comité d’organisation. L’histoire des jeux des Îles sera retracée à travers diverses activités. Des démonstrations culinaires authentiques des îles, des ambiances DJ enjouées, la présentation d’artisans des îles, une sélection de mets et de boissons savoureux, un espace bio et bien-être ainsi qu’un coin jeux et exploration de la Grande Île, feront partie des expériences inoubliables proposées. Cet événement se présente également comme une opportunité exceptionnelle de promouvoir la richesse culturelle malgache. Des expositions et ventes mettront en lumière l’art et l’artisanat du pays. « Les JIOI 2023 offrent une occasion en or pour mettre en avant Madagascar en tant que destination touristique. Les visiteurs des Jeux seront principalement concentrés autour des sites de compétition dans la capitale, d’où notre choix du village Voara Andohatapenaka pour abriter ces expositions. Un espace spécialement aménagé permettra aux acteurs du secteur touristique et aux artisans malgaches de présenter leurs produits », déclare Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme. En sus des découvertes culturelles au sein de chaque île participante, le village culturel des Jeux des Îles 2023 se présente comme une fenêtre d’échanges entre les cultures, propice à la célébration de la diversité et de l’amitié.