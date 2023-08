TOURISME – Grande affluence estivale à Mahajanga

La mi-août est le pic de l’affluence touristique à Mahajanga comme chaque année. C’est également la haute saison touristique.

Dernière ligne droite pour la période des vacances à Mahajanga. La deuxième grande vague des estivants sont rentrés hier. Une grande partie sont déjà partis vendredi soir et samedi matin. Ils font surtout partie de l’Église réformée FJKM et ont assisté à la grande rencontre ou « Fihaonambe ». Celle de l’Église luthérienne FLM a également réuni des milliers de diacres durant trois jours. Les grandes familles et les habituels férus de la moto qui ont participé à la cinquième manche du championnat de Madagascar d’endurance, au Soma Beach du village touristique, les vacanciers et spectateurs qui ne voulaient pas rater le cabaret du groupe Tempo Gaigy, tant d’autres visiteurs ont passé au moins cinq jours dans la cité des Fleurs, la semaine dernière. On attend encore l’arrivée des participants à la grande réunion des associations des musiciens et clavistes, chefs de chœurs ainsi que techniciens de sons au sein de l’Église réformée à Mahajanga. La formation débutera ce mercredi 23 et durera jusqu’au 27 août. Hormis les séances de formation, ils présenteront un grand concert devant l’hôtel de ville, le jeudi 24 août. Auparavant, des séances musicales seront organisées dans plusieurs églises de Mahajanga, dont celle devant le bazar de Mahabibo, dans la journée de ce jeudi.

Première destination

« La ville de Mahajanga sera encore et demeure la première destination nationale pour tout le monde. Nous avons consacré un budget spécial cette année. Nous sommes venus en taxi-brousse. Mais la plage est obligatoire tous les jours. Notre fille adore la mer et nous avons pris le bus pour aller à Amborovy, après le repas de midi dans une gargote d’Amboavoalanana », confie le père d’une petite fille de 4 ans. Personne ne s’est attendu à cette affluence vu l’état de la RN4 et le trafic routier que l’on y trouve. Il est vrai que la majorité des véhicules qui circulent dans la ville, sont de type tout-terrain. D’autres sont venus en taxi-brousse et, exceptionnellement, des voitures légères sont arrivées à Mahajanga. Personne ne veut rater les plages et les stations balnéaires du Grand pavois, la petite plage à Maroala et Amborovy jusqu’à Antsanitia. La Promenade des Anglaises au Village touristique est même très fréquenté. L’on ne parle plus du fameux bord de la mer, et du grand baobab à Mahajanga-be qui attire une grande foule tous les soirs. Les séries de délestage et de pénurie d’eau n’ont épargné personne, mais tout le monde a, cependant, pu profiter de ces quelques jours de détente et de bol d’air frais et chaud de Mahajanga. Il ne reste plus que quelques jours avant la fin des vacances et les derniers touristes seront partis. Rentrée scolaire oblige.