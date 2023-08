TÉLÉCOMMUNICATIONS – Des utilisateurs pénalisés par une panne de connexion

Incompréhension générale. Une panne de connexion internet est survenue hier pour quelques opérateurs. Ayant duré des heures pour ne se terminer qu’en fin de soirée, les utilisateurs ont été obligés de recourir à d’autres moyens que leur smartphone habituel ou encore dealer avec la connexion wireless-fidelity (Wi-Fi) pour vaquer à leurs occupations quotidiennes ou pour communiquer. « J’ai été obligé de passer par mon réseau privé pour avoir de la connexion. Au départ j’ai pensé que j’avais épuisé mon forfait internet, quand j’ai compris que mes amis étaient aussi touchés et ne pouvaient pas avoir accès à internet, je me suis dit qu’il y avait forcément un problème technique », confie un jeune homme. Pour le moment, l’on évoque un problème technique qui est resté inconnu jusqu’en fin de soirée hier, si l’on se fie à la version d’un opérateur de télécommunication, contacté à cet effet. « Depuis que la panne s’est déclarée ce matin, [hier, Ndlr] les techniciens se sont tout de suite mis à pied d’œuvre pour tenter de résoudre le problème, pour l’instant nous n’avons pas tous les détails techniques mais nous allons tenir nos clients informés, le moment venu », a confié un responsable au sein de l’entreprise de Télécom­munications. La connexion internet a été rétablie hier vers dix-huit heures et demi, les utilisateurs ont pu surfer de nouveau sur les réseaux sociaux.