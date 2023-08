RUGBY – PORTRAIT VALISOA ERICKAH – « L’école de rugby m’a façonnée »

Plus que quelques jours avant le début de la XIe édition des JIOI que la capitale de Madagascar va héberger, du 25 août au 3 septembre. Valisoa Erickah Razanaki­niaina, jeune relève au sein de l’équipe nationale Makis de rugby à VII féminin est le sujet de notre mini-portrait. Membre de l’équipe nationale de rugby à VII et une première participation en Coupe du monde en 2022, Valisoa Erickah Razanakini­aina est la fille de Jules Andria­mahefa Raininorovelo et de Sandra Randrianantenaina. Née le 26 mars 2004 à Anta­nanarivo, elle est âgée de 19 ans. Dès l’âge de 5 ans, elle est entrée dans une école de rugby, le Sporting Club de Besarety ou SCB, suivant le conseil de son père, un pratiquant de la discipline. Petit à petit, elle s’est fait remarquer par les dirigeants avec son aisance technique. Sa place favorite est l’ouverture et le trois-quarts centre. Elle vit actuellement ses quatorze années de pratique. « Jouer du rugby est facile pour moi, car je l’ai hérité de mon père. Il m’a fait entrer dans le club de SC Besarety où j’évolue jusqu’à ce jour. L’école de rugby m’a forgée et m’a aidée dans mon apprentissage et mon évolution. Si je suis là actuellement, c’est par choix et sur l’insistance de mon père », confie Valisoa Erickah Razanakiniaina. Sixième d’une fratrie de huit enfants, elle a été appelée, pour la première fois en équipe nationale, en 2022. La même année, elle a figuré dans la liste de celles qui allaient participer à la Coupe du monde et c’est aussi son premier grand souvenir en tant que rugbywoman. « Grâce au rugby, j’ai pu voyager à l’extérieur de Madagascar et je donnerai le meilleur de moi-même pour ne pas décevoir ceux qui m’ont fait confiance. Cette année, mon objectif est de gagner l’or des JIOI au rugby à VII avec mes coéquipières pour l’honneur de Madagascar», lance Valisoa Erickah. Dans sa vie, en dehors du rugby, elle est bachelière et veut poursuivre des études en langue étrangère, l’anglais. Son rêve est de travailler au sein de l’Administration publique. « Travailler en tant que fonctionnaire est un rêve pour moi car c’est une assurance de stabilité et je lance ici un appel à celui ou celle qui pourra m’aider à atteindre ce rêve. Jouer le rugby est une étape dans la vie, mais non une finalité car l’on ne jour pas pour l’éternité. Il faut penser d’ores et déjà à la reconversion pour assurer l’avenir », termine Valisoa Erickah.