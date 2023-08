PROTECTION SOCIALE – Le FID à Toliara célèbre ses 30 ans

La direction interrégionale du Fonds d’intervention pour le développement (FID) à Toliara souffle ses trente bougies. Elle est la seule direction à avoir été créée la même année que le FID, en 1993. « Le FID soutient essentiellement le développement des communautés. S’il a, à ses débuts, mis en place des infrastructures de base communautaires, il s’est ensuite spécialisé dans les reconstructions et relèvement d’urgence post-cycloniques. Depuis 2013, l’association œuvre dans le domaine de la protection sociale », explique Ialy Radio Donat, directeur interrégional du FID à Toliara, lors de la cérémonie d’ouverture des portes ouvertes sur le FID, à Ankilisoafilira. Les activités actuelles du FID en protection sociale ont été essentiellement exposées telles que le programme « Vatsin’ Ankohonana », « Asa Avotra Mirindra », ainsi que les programmes d’urgence tels que les réponses au Kere qui a sévi à Betioky-Sud et Ampanihy. Quelque trente mille personnes bénéficient des programmes dans toute la région Atsimo-Andrefana. Le FID se constitue en agence d’exécution locale des programmes du gouvernement en protection sociale et ses activités sont financées par la Banque Mondiale. Le personnel a organisé une série de remises de dons à des centres de rééducation pour malvoyants et malentendants et pour personnes vivant avec un handicap mental, le centre Fanantenana et le centre de Tanambao. L’association a également participé au nettoyage du boulevard principal de Toliara et une soirée récréative a clôturé la célébration des 30 ans du FID à Toliara.