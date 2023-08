MBOLANIAINA AIMÉ JOËL RAKOTONIAINA – « Je vise ma première médaille d’or »

Le médaillé d’argent et premier Malgache médaillé aux récents Jeux de la Franco­phonie à Kinshasa, en RD Congo, Mbolaniaina Joël Aimé Rakotoniaina, promet mieux aux prochains Jeux des Iles à domicile. Engagé dans la catégorie des -74kg, le lutteur de 26 ans, qui mesure 1,66m, participera pour la première fois aux Jeux des Iles de l’océan Indien. Il a pratiqué ce sport de combat depuis l’âge de 7 ans, soit presque vingt sous le maillot du club Cospn. «Je ne connais aucun de mes adversaires, mais mentalement et physiquement, je suis plus que prêt, et c’est le plus important», rassure le combattant de la Police nationale. «Je vais donner le meilleur de moi-même. Je viserai mieux que mes précédents résultats et décrocher les médailles d’or en combat individuel et aussi par équipe», ambitionne Mbola. Il a toujours brillé en arrachant le titre national de sa catégorie pendant plus de dix ans. «Je n’ai échoué que deux ou trois fois», précise le lutteur. Dans son palmarès en compétitions internationales, il a été vice-champion d’Afrique cadet et junior en 2012 sur le sol malgache, classé quatrième au championnat du monde en Russie, et quatrième aux championnats d’Afrique en 2015, 2016 et 2018. Il déclare avoir hâte de monter sur le tapis.