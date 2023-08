MAHABO – Deux morts dans une double attaque de caserne

Cinglant camouflet pour une horde de bandits dirigés par trois sorciers. Voulant venger leurs acolytes abattus par les gendarmes dans un accrochage, les malfaiteurs ont attaqué une caserne farouchement défendu par cinq gendarmes. À deux reprises, les assaillants ont été repoussés avec violence. Une poignée de gendarmes contre une horde de bandits dirigés par des sorciers. Voulant venger leurs deux compères tombés sous les balles des éléments du poste de gendarmerie de Tsimazava Mahabo, une meute de dahalo prêts à en découdre a attaqué la caserne de la gendarmerie, vendredi aux alentours de midi. Équipés d’armes à feu, les assaillants ont ouvert le feu sur les gendarmes décidés à défendre coûte que coûte leur caserne et leur armurerie. Le bilan final fait état de deux morts et de nombreux blessés dans les rangs des bandits Venus livrer bataille avec trois sorciers vêtus tout de rouge pour soi-disant les protéger des balles tirés par les gendarmes, les bandits se sont montrés confiants, mais sans pour autant venir à bout de la bravoure des cinq gendarmes en poste qui se sont défendus farouchement.

Renfort

Les balles ont sifflé aux oreilles pendant plus de deux longues heures. Ayant réussi à défendre leur position, les hommes du poste avancé de Tsimazava ont touché l’un des sorciers et blessé quelques dahalo. Ces scènes de film ont éclaté le premier jour aux alentours de midi. Sentant le contrôle de la situation leur échapper, les malfaiteurs ont battu en retraite avec leurs blessés, pour revenir à la charge le lendemain vers 6 heures en nombre renforcé, mais les gendarmes leur ont une fois de plus donné du fil à retordre. Ayant pris le dessus, les gendarmes ont fait deux morts et quelques blessés, amenant les bandits à se replier définitivement. Pour prévenir tout potentiel retour en zone, le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Morondava s’est dépêché à Tsimazava avec du renfort. Le deuxième adjoint du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Menabe, ainsi que des gendarmes du Centre Spécial d’Aguerrissement Opéra-tionnel (CSAO) de Malaimbandy, sont également venus à la rescousse. La situation sécuritaire est revenue à la normale après cette opération. Avant cette attaque de caserne, les gendarmes du poste de Tsimazava avaient déjà eu maille à partir avec les mêmes malfaiteurs. Ces derniers venaient de s’emparer d’un troupeau de bovidés à Mandabe Mahabo lorsque les forces de gendarmerie leur sont tombées dessus. Les voleurs se sont réunis à Ambia Tsimazava pour blanchir et partager les zébus lorsque les gendarmes ont frappé d’une main de fer, tuant ainsi sur le champ de bataille deux des dahalo. Criant vengeance, les bandits ont tenté de prendre d’assaut leur caserne.