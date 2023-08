Les chefs de délégation sont les premiers arrivés

La XIe édition des JIOI de 2023 à Antananarivo, du 25 août au 3 septembre, débutera dans deux jours. Les chefs de délégations des autres iles participantes ont atterri sur le sol malgache, hier. Les autres délégations, officiels techniques, VIP et athlètes, débarqueront les 23 et 24 août, mis à part les joueurs de football. Pour les Seychelles, la délégation compte plus de cinq cents membres qui participeront dans quinze disciplines. L’arrivée se fait en trois vagues: le 21 août pour le football, les 23 et 24 août pour le reste de la délégation. La délégation des Maldives arrivera par vol charter. Elle comprendra deux cent quatre-vingt membres de délégation, dont cent soixante-douze athlètes qui participeront dans neuf disciplines.