JEUX DES ÎLES – CÉRÉMONIE D’OUVERTURE – Un show de plus de trois heures au programme

Les Jeux des Iles débuteront officiellement ce vendredi 25 août, avec la cérémonie d’ouverture. Elle sera marquée par l’arrivée de la flamme et l’embrasement de la vasque du Stade Barea.

Il ne reste plus que trois jours avant la cérémonie d’ouverture de la XIe édition des JIOI prévus ce vendredi, à partir de 17 heures, au stade Barea à Mahamasina. Les sept iles de l’océan Indien vont concourir, du 25 août au 3 septembre, pour essayer de s’adjuger la première place en termes de classement au décompte final des nombres de médailles. L’identité, l’unicité et la particularité de Madagascar seront fièrement présentées et exposées, en démontrant la chaleur de l’hospitalité malgache. Des effets spéciaux et pyrotechniques, des projections immersives, mapping, lasers et show de drones utilisant les dernières technologies de pointe sont à l’affiche. Plus de 4 213 figurants vont montrer aux yeux des iles de l’océan Indien la particularité de Madagascar, ses richesses culturelles par des danses chorégraphiques et artistiques. Plusieurs artistes de renom, entre autres, Henri Ratsimbazafy, Vilon’Androy, Samoela, Jaojoby, Jerry Marcos ou Melky y montreront leur savoir-faire. Pas moins de mille cinq cents danseurs vont montrer leurs savoir-faire en danses traditionnelles et modernes, tels Rindra Ramili, Vals & Laurence, Ankizy Akamasoa, GB Wild, Stand’Art ou Ravo Raboanarison et M2Z Dance.

Discours très attendu

L’arrivée des invités débute à 15h30 et le couple présidentiel est attendu à 17 heures, suivie de la levée du drapeau malgache et l’hymne national. Le défilé des délégations des iles de l’océan Indien commence à 17h20 et la série de discours s’ensuivra à partir de 17h50. Le président du COJI, le ministre de la Jeunesse et des sports Haja André Resampa, ouvrira le bal, suivi du président du Conseil international des Jeux des iles, Antonio Gopal, et le chef de l’État, Andry Rajoelina, ouvrira officiellement les JIOI. Le discours du chef de l’État est très attendu, car ce sera une occasion pour lui de montrer que, malgré le démarrage tardif des travaux de rénovation de la totalité des infrastructures sportives, tout est prêt au jour J avec la volonté et le miracle à la malgache, La cérémonie olympique débutera à 18 h10, suivie par la levée des drapeaux des Jeux des Iles, l’hymne des jeux, la prestation de serment des athlètes, des officiels techniques et la présentation de la flamme olympique. Le show artistique prend le relai à partir de 18 h30 pour prendre fin à 20 heures.