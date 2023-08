HOBISOA RANDRIANASOLO – « Cette fois sera la bonne »

L’une des meilleures de la région. La volleyeuse du club de la Gendarmerie nationale volleyball, Hobison Nandrianina Randrianasolo, est l’une des pièces maitresses de l’équipe nationale en vue des prochains Jeux des Iles qui débuteront dans trois jours. La titulaire du poste 4, attaquante et réceptionneuse de 30 ans pour 1,78m, vient d’étonner plus d’un, lors du premier semestre de la saison. Sous le maillot du GNVB, elle a été élue meil­leure joueuse, pendant l’édition de la Coupe des clubs de la zone 7, au mois de mars, à l’ile Maurice. Son club a arraché le titre de champion de Madagascar en juin, à Toamasina. Elle a joué la discipline depuis l’âge de 15 ans, sous le maillot de VBCD d’abord, avant de poursuivre sa carrière sportive avec la gendarmerie. Hoby est une habituée des compétitions régionales. La XIe édition des Jeux des Iles sur le sol malgache sera sa quatrième participation. «Nous avons raté à deux reprises l’or. Je pense qu’il était temps que nous remportions cette fois la médaille d’or à la maison», confie Hobisoa. Son équipe a terminé au pied du podium, lors de sa première participation aux Seychelles en 2011, puis deuxième à La Réunion en 2015, et médaillée d’argent également à Maurice en 2019. «Je connais bien les joueuses des autres iles car nous jouons toutes, ou presque, la coupe de l’océan Indien. Nous avons presque le même niveau, mais notre avantage sera de jouer à domicile, devant notre public», conclut-elle.