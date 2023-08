HARISOA MURIEL HAJANIRINA – « Ce sera un échec sans médaille d’or »

Médaillée de bronze de basketball 5×5 aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa,Harisoa Muriel Hajanirina, âgée de 25 ans, est prête pour obtenir l’or à la XIe édition des JIOI.

Harisoa Muriel Haja­nirina, à quel âge avez-vous débuté le basketball et pourquoi avoir choisi cette discipline?

J’ai commencé à jouer au basketball, à partir de 14 ans. Au départ, je ne jouais pas, mais j’accompagnais juste ma sœur sur le terrain. Après avoir vu sa façon de jouer, j’ai essayé de l’imiter au tir. Petit à petit, le désir est né et, voyant mon geste et mon aisance sur le terrain, un coach m’a proposé d’intégrer son club, Fandrasa de Haute-Matsiatra. J’ai poursuivi mes études dans la capitale et, actuellement, je suis là où je suis, et membre de l’équipe nationale féminine de 3×3 et de 5×5.

Depuis combien d’années êtes-vous membre de l’équipe nationale malgache?

C’était à partir de mes 18 ans et cela fait sept ans que je suis membre de l’équipe nationale.

Médaillée de bronze de basketball 5×5 aux derniers Jeux de la Francophonie, que représente-t-elle pour vous?

Remporter la médaille de bronze aux Jeux de la Franco­phonie a été une joie immense car nous avons joué en terre hostile. C’était une grande fierté car nous avons réussi à monter sur la troisième

marche du podium en sport collectif. C’était l’honneur de Madagascar qui a été mis en avant. Donc une grande satisfaction.

Vous figurez dans les deux équipes nationales, 3×3 et 5×5, en basketball et vous en êtes même la capitaine. Est-ce un privilège ou une responsabilité?

Avant tout, c’est une fierté car ceci n’est pas donné à tout le monde. Parmi les 28 millions de Malgaches, vous êtes choisie. C’est aussi une grande responsabilité car tout le monde vous observe et scrute surtout votre performance. En tant que capitaine, je suis obligée de donner le meilleur de moi-même pour motiver mes troupes sur le terrain et pour ne pas décevoir mes compatriotes.

Quelles sont les chances de Madagascar en 5×5 et 3×3 pour les filles?

En basketball 5×5, nous sommes les championnes en titre et nous comptons garder ce titre, à la maison. En l’absence de médaille d’or, ce sera donc un échec pour nous. Nous ferons le nécessaire pour remporter l’or. En basketball 3×3, nous avons mûri en expérience. Le basketball est une affaire entre Madagascar et La Réunion à chaque JIOI. Ce ne sera pas facile, mais nous devons nous montrer à la hauteur à la maison.