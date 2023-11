FAIBLE NIVEAU - Le nouveau programme scolaire critiqué

Un taux de réussite de 62,53% pour Toamasina

Les résultats de l’examen du baccalauréat dans la province de Toamasina sont enfin sortis. 62,53% des candidats, toutes séries confondues, ont réussi cet examen dans cette province, selon une publication du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hier. Le taux de réussite est de 62,24% pour le baccalauréat de l’enseignement général, et de 67,98% pour le baccalauréat de l’enseignement technique.

Les résultats du baccalauréat série scientifique sont en dessous de la moyenne. Des enseignants des matières de base de cette série critiquent le nouveau programme. Médiocre. Moins de la moitié des candidats de la série scientifique ont réussi cet examen, dans tout Madagascar. Le taux de réussite est de 30% pour Fianarantsoa, 34% pour Antananarivo, 43% pour Antsiranana et pour Mahajanga, et 47% pour Toamasina. Seul Toliara a affiché un taux de réussite moyen de 55%. « La série scientifique est difficile. Nous aurions aimé passer un baccalauréat série C ou D, mais cela n’existe plus dans les lycées publics, alors que nos parents n’ont pas les moyens de nous scolariser dans un établissement privé », témoignent Fenohasina et Ifaliana, des candidats de la série scientifique qui ont obtenu la mention passable, hier. Ils pensent avoir fait mieux en série C ou D. Des enseignants des matières de base de cette série, sont du même avis qu’eux. Ils critiquent ce nouveau programme scolaire, introduit progressivement dans les lycées publics depuis 2018. « Ce n'est pas la faute des élèves, mais du changement apporté. Les mesures d’accompagnement de ce nouveau programme ne sont pas suffisantes. On nous a offert un document d’accompagnement mais c’est si vague, que même des enseignants perdent le nord », confie un enseignant de Physique-Chimie. Cette série scientifique a comme particularité d’être une science expérimentale. Mais ” il n’y a même pas de laboratoire ni de matériel pédagogique adaptés.” Ils fustigent, également, la diminution des heures de cours hebdomadaires. « Nous n’avons que 5 heures par semaine pour les Mathématiques, contre 6 heures pour la série C. Par conséquent, on ne peut faire qu’un exercice par chapitre pour terminer le programme, alors que pour qu’un élève capte bien, il faut au moins trois exercices par chapitre », blâme un enseignant de Mathématiques. Deux-cent soixante-six lycées appliquent ce nouveau programme. « Tous les enseignants des lycées pilotes ont bénéficié de formations. Nous avons donné aux enseignants de nouvelles méthodologies d’enseignement. Le but est que l’élève ne fasse pas que répéter ce que son maître dit, mais qu’il cherche lui-même les réponses », réplique une source auprès du ministère de l’Education nationale. Les enseignants demandent la disponibilité de matériel pédagogique, l’élaboration d’un manuel scolaire unique, avec des leçons et des exercices de référence, pour améliorer le niveau des élèves.