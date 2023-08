EXPOSITION – Des images racontent l’électrification rurale

­­­Le Musée de la Photo-graphie de Madagascar présente, avec enthousiasme, l’exposition « Madagascar en Lumière » sur les grilles de son jardin. Cet événement dévoile l’histoire inspirante de l’électrification rurale entreprise par Welight dans quatorze régions situées dans les zones rurales de Madagascar. Du 21 août au 21 septembre 2023, l’exposition offre une plongée immersive à Anjohy, retraçant cette aventure majeure. Ces photos souligneront comment l’arrivée de l’électricité transforme leur environnement global, de l’école du village au confort des maisons. Structurée en quatre volets, l’exposition explore les facettes de cette transformation telles que l’attente, la vie avant l’électricité ; les pionniers, le déploiement des infrastructures ; l’étincelle, les villages sont raccordés et, au quotidien, la puissance électrique au service des habitants. « Notre objectif avec cette exposition est de créer une immersion photographique au cœur d’un récit humain et technologique », partage Tsanta Rabekoto, directrice de l’impact et des relations publiques chez Welight. L’accès à cette exposition est libre et ouvert à tous. « Ces photographies reflètent l’essence même de nos actions à Madagascar. Chaque image incarne l’énergie, l’engagement et la passion qui nourrissent WeLight. Elles témoignent que la lumière que nous apportons illumine non seulement les foyers, mais aussi les visages et les vies », affirme Romain de Villeneuve, directeur général de WeLight Africa. Actuellement, trois malgaches sur quatre, en particulier dans les zones rurales, n’ont pas encore accès à l’électricité. Une réalité sur laquelle cette exposition lève le voile. « Madagascar en Lumière » doit son existence aux regards photographiques exceptionnels de deux artistes, notamment Henintsoa Rafalia et Roderic Rahandrisoa, dit Paps. Leur travail conjoint témoigne de l’importance de l’électrification dans l’évolution de la vie quotidienne des Malgaches.